На Сумщині почали 'Велике будівництво' на головній магістралі, яка веде до Києва

У Сумській області після встановлення сприятливих для дорожньо-ремонтних робіт умов за президентською програмою "Велике будівництво" відновлено ремонт головної транспортної артерії регіону – дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, що зв'язує обласний центр зі столицею.

Про це повідомляє Сумська ОДА. Загальна протяжність дороги національного значення Н-07 становить 154 км. Наразі роботи на ній ведуться у Роменському районі. Планується відновити дві ділянки: від міста Ромни до села Правдюки і від села Правдюки до смт Недригайлів.

Всього ж у 2021 році за програмою "Велике будівництво", повідомляють в ОДА, Укравтодор планує відремонтувати 200 км державних доріг області. Додатково ДП "Дороги Сумщини" відремонтує 60 км місцевих доріг.

"Дуже важливо зосередитися на ремонті тих доріг, якими рухаються шкільні автобуси і автомобілі екстреної допомоги для надання якісних освітніх і медичних послуг жителям Сумщини. Саме над цим ми сьогодні і працюємо", – прокоментував старт дорожньо-ремонтних робіт голова Сумської ОДА Василь Хома.

За даними ОДА, на трасі Н-07 буде також виконано поточний ремонт у межах смт. Недригайлів та проведено реконструкцію на ділянці 262+112 – км 266+612 в районі с. Штепівка.

Додатково планується проведення поточного середнього ремонту на дорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни на ділянці від м. Ромни до межі з Полтавською областю.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році пріоритетним буде відновлення доріг місцевого значення, якими користується більшість українців.