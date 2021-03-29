На Луганщині відбудуться навчання з протидії диверсантам та терористам

Упродовж 30-31 березня в місті Щастя Луганської області відбудуться антитерористичні навчання.

Як повідомила пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, заходи передбачають участь регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом. Вони тренуватимуться протидіяти диверсійним та терористичним загрозам.

"Тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних, тож Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки", – йдеться у повідомленні.

Через це громадян попросили за необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, слід негайно повідомляти на адреси таких чергових служб:

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (місто Сєвєродонецьк), тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29.

Щастинський районний відділ поліції ГУ НП в Луганській області, тел.: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10.

СПД-1 "Місто Щастя" Щастинського районного відділу поліції ГУ НП в Луганській області: 099-008-65-93, 095-009-46-02.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у березні підрозділи Збройних сил України провели масштабні навчання із залученням реактивних систем залпового вогню "Смерч" поблизу окупованого Криму. Цю новину почали активно висвітлювати російські пропагандистські медіа.