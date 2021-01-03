На Хмельниччині українка народила 18-у дитину. Відео
У Хмельницькій області багатодітна 42-річна мати Світлана Кухарчук народила сина – він став 18-ю дитиною у її родині.
Тепер там виховуватимуть десять хлопців та вісім дівчат. Про це повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Медики з відділення екстрагенітальної патології вагітних обласного перинатального центру зазначають, що це перші подібні пологи в їхньому регіоні й вони мали певні ризики.
Проте жінка народила здорового хлопчика, вагою 4 кілограми 150 грамів. Хлопчика назвали Павликом.
"Вісімнадцятих пологів не було. Якщо порахувати, вона вийшла заміж у 18, а зараз 42, 18 дітей, це вона народжувала майже щороку", – додала завідувачка Людмила Мельник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Вінниці жінка, у якої почалися перейми, народила дитину перед пологовим будинком. Установу було закрито на дезінфекцію через COVID-19.
Подібний випадок трапився у Черкасах – там жінка з коронавірусом народила немовля на землі під закритим медзакладом.
Її чоловік розповів, що медики не виходили до них більше 40 хвилин.