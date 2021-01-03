На Хмельниччині українка народила 18-у дитину. Відео

Марина Ліснічук Суспільство 11:51, 3.01.2021 Оновлено: 12:30, 3.01.2021

У Хмельницькій області багатодітна 42-річна мати Світлана Кухарчук народила сина – він став 18-ю дитиною у її родині.

Тепер там виховуватимуть десять хлопців та вісім дівчат. Про це повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Медики з відділення екстрагенітальної патології вагітних обласного перинатального центру зазначають, що це перші подібні пологи в їхньому регіоні й вони мали певні ризики.

42-річна Світлана Кухарчук із Хмельниччини народила 18-ту дитину
Скриншот із відео

Проте жінка народила здорового хлопчика, вагою 4 кілограми 150 грамів. Хлопчика назвали Павликом.

"Вісімнадцятих пологів не було. Якщо порахувати, вона вийшла заміж у 18, а зараз 42, 18 дітей, це вона народжувала майже щороку", – додала завідувачка Людмила Мельник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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