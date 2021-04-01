На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Суспільство 05:40, 1.04.2021

На Хмельниччині рятувальники дістали із 17-метрового колодязя п’ятирічну дитину та її матір.

Про це у повідомили на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що інцидент трапився у селищі Летичів 31 березня.

До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в смт Летичів у колодязь впали жінка та її дитина. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.

Глибина колодязя 17 метрів
Facebook / МВС

Дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану дівчинку забрали медики для подальшого обстеження.

За словами жінки, донька впала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.

Дівчинка отримала перелом ноги
Facebook / МВС
Дівчинка отримала перелом ноги
Facebook / МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині чоловік під час застілля зарізав свою бабусю та двох товаришів, а тіла викинув у колодязь.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Слуга" Колісник виправдалася в соцмережі за бажання "звалити з країни", але потім видалила пост

Збірна України сенсаційно втратила перемогу над Казахстаном у відборі на ЧС-2022

У Києві вводять жорсткий локдаун з 5 квітня. Інфографіка

Кличко сказав, коли введуть локдаун у Києві

Разумков отримав 500 тис. грн зарплати за рік і зберігає 28 млн готівкою – декларація