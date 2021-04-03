На Харківщині в морзі переплутали тіла: підміну виявили на кладовищі

У місті Богодухів Харківської області літню сімейну пару госпіталізували із підозрою на коронавірус до центральної районної лікарні. У жінки COVID-19 підтвердився, а в її чоловіка – ні, однак невдовзі йому стало гірше, містянина перевели до реанімації.

Медикам не вдалося врятувати чоловіка, він пішов з життя внаслідок сердцевої недостатності. Однак через те, що він помер у COVID-відділенні лікарні, тіло видавали в пакеті. Під час його передання рідним у морзі лікарні померлого переплутали з неопізнаною жінкою, повідомляє "Суспільне".

Ховати чоловіка вирішили в закритій труні, а про підміну тіл родичі дізналися вже після панахиди. Зазначається, що про інцидент їм повідомило не керівництво лікарні чи хтось із лікарів, а чоловік однієї з працівниць.

Зрештою в морзі поміняли тіла, чоловіка поховали 30 березня без повторного відспівування. Заступниця керівника Богодухівської лікарні Яна Грищенко ситуацію, яка виникла, назвала випадковою помилкою та заперечила варіант підміни.

"Ніякої підміни не було – бірки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич був там присутній, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи – ми просто люди", – сказала Грищенко.

У міськраді Богодухова було створено спеціальну комісію, яка перевірить дії працівників лікарні. Крім того, родина померлого чоловіка звернулася до поліції: вони хочуть, аби правоохоронці дали оцінку тому, що сталося, а винних звільнили.

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