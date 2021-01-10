На Харківщині люди перекрили дорогу заради зниження тарифів на газ. Фото
У Харківській області 10 січня жителі селища міського типу Високий перекрили трасу, висловлюючи у такий спосіб протест проти високих комунальних тарифів, зокрема на транспорт газу.
Інформацію про акцію поширили декілька місцевих Telegram-каналів. Схожа акція прошла також у Бакалії (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що понад пів сотні людей перекрили трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
На опублікованих у мережі кадрах видно, що люди пересувалися пішохідним переходом, блокуючи рух. Деякі протестувальники тримали плакати: "STOP геноцид", "Люди – не бидло", "Ні тарифогеноциду".
Учасники акції виконали вимоги карантину – всі були в масках. Вони також пропускали спецтранспорт, і кожні 15 хвилин – інші автомобілі. За словами очевидців, заторів на місці протесту не було.
У відділі комунікації поліції області запевнили, що охорону громадського порядку на акції забезпечували 15 поліцейських. Вони не перешкоджали протесту
Відомо, що цього ж дня перекрили рух на дорозі і жителя міста Бакалія Харківської області.
"Авто не пропускали, всіх розвертали", – пише Telegram-каналу "ХС|Харків".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 січня поблизу міста Лубни на Полтавщині протестувальники повністю перекрили рух на трасі міжнародного значення Київ – Харків. Так вони висловлювали протест проти тарифів на газопостачання.
З цієї ж причини 7 січня жителі міста Валки Харківської області перекрили трасу міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський.