На Черкащині через пожежу в будинку загинули жінка та дві дитини

У селі Білозір’я на Черкащині загорівся житловий будинок. В результаті пожежі загинуло троє людей, серед них двоє дітей 2015 та 2017 року народження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Подія сталася 27 березня на площі 5 кв. метрів.

"Внаслідок пожежі зазнали отруєння продуктами горіння 3 особи: жінка похилого віку та 2 дитини. Після тривалих реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги, медики константували смерть. Загиблими виявилися 68-річна жінка та 2 дівчаток 2015 та 2017 років народження", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причино пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Через експлуатацію печі сталася пожежа. пресслужба ДСНС України

Пожежа відбулася на площі 5 кв.м. пресслужба ДСНС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Лозова Харківської області в середу, 24 березня, сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Володарського, 29. В результаті інциденту загинув хлопчик 2018 року народження, його родичів вдалося врятувати.