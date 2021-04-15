На Буковині спалахнула африканська чума
На фермі неподалік села Котелеве Новоселицького району Чернівецької області зафіксували спалах африканської чуми свиней, через яку загинули вже 400 поросят.
Щоб хвороба не поширилася, тепер всіх цих тварин – 21 тисячу – мають убити, а тушки спалити. Про це повідомляє "Сьогодні".
Зазначається, що в селі, яке поряд з фермою, спеціальні мобільні групи ветеринарних лікарів обійшли двори і записали інформацію про кожну тварину.
Власникам же наказали уважно придивлятися до свиней, щоб не упустити симптомів африканської чуми. За словами начальника відділу державного контролю Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Бориса Тодорюка, якщо домашні поросята будуть хворіти, їх теж доведеться спалити.
"Є різний прояв цієї хвороби. Може бути загибель тварин без ознак, миттєво. Також у них відмічається в’ялість, відмова від вживання кормів, води. Поросята лежать, не піднімаються", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році епідемія африканської чуми свиней спалахнула в заповіднику на острові Хортиця, що в Запоріжжі. Через це там довелося знищити всіх диких кабанів.