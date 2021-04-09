Молодик у квітні: з 11 до 14 число – дні небезпеки й екстремальних ситуацій

Молодик 12 квітня – відмінний день для початку чогось нового. Якщо ви давно відкладали будь-які починання, настав час дій.

12 квітня відбудеться молодик в Овні о 5:31 за київським часом. Овен – перший знак зодіаку. Молодик сам по собі символізує початок циклу, а разом із першим сузір'ям це дає подвійно сприятливий день для будь-якого старту. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила астрологиня Марина Скаді.

За її словами, ми будемо під впливом молодика в Овні протягом двох тижнів. Якщо зробити лише перший крок у напрямі своєї мети, то Всесвіт допоможе досягти результатів.

Однак квітневий молодик може виявитися важким для людей, схильних до тривожно-депресивних станів, емоційно збудливих, котрі не мають психологічної стійкості до стресів. Можуть з'явитися головні болі, напади мігрені. З одного боку, люди готові гори звернути, але з іншого боку, все ж таки не варто доводити себе до стресових ситуацій.

"Обережніше з емоційними реакціями 11 і 12 квітня, тому що наслідки можуть виявитися довгими і непередбачуваними. Найефективніші способи зміцнення здоров'я і відновлення фізичних і психічних сил – будь-які види активності. Багато людей, які перебували в невизначеності від того, що їхні справи зайшли в глухий кут, поступово знайдуть внутрішню ясність. Молодик 12 квітня відкриє можливості для ефективної спільної роботи, творчості, спілкування, встановлення контактів і зв'язків. Прокинеться здоровий азарт, бажання чогось прагнути, боротися, отримувати результат. Намагайтеся шукати точку рівноваги, не ухвалюйте рішення зопалу, інакше можна зарубати на корені перспективні проєкти і взаємини", – попередила астрологиня.

Молодик у Овні 12 квітня подарує рішучість і наполегливість. Інстинкт самозбереження, щоправда, буде слабким, тому для багатьох період з 11 до 14 квітня – це дні небезпеки й екстремальних ситуацій.

"Будьте обережні на дорозі як пішохід, так і водій. 12 квітня збільшиться кількість ДТП, оскільки енергії молодика в Овні змусять спочатку робити, а потім думати. Але завдання людини усвідомленої, все-таки, розуміти потенціал і використовувати його з вигодою і користю для себе, внести деякі корективи, оскільки в цей молодик у багатьох порушиться інстинкт самозбереження і проявиться войовничість, не завжди доречна", – зазначила Скаді.

Основні причини неприємностей під час молодика 12 квітня і два тижні поспіль – це тиск з боку інших людей, завищені вимоги до супутника життя, порушення особистих кордонів. Сімейні сварки з биттям посуду і трощею меблів цілком можуть бути навіть у найспокійніших і миролюбних пар. Можна направити цю енергію конструктивно, наприклад, змінити імідж, почати тренування. Дотримання кордонів, як своїх, так і партнерів, допоможе уникнути негативного розвитку подій.

Однак цей період сприятливий для тих, хто хоче стати лідером, вирватися вперед, створити особистий бренд. Цей молодик буде з неймовірною енергією, і важливо увійти з ним у резонанс: почати прояви активності, почати діяти і тоді зовнішні та внутрішні ритми співпадуть.

"Всесвіт відчинить перед вами багато дверей, потрібно лише активувати цей молодик конструктивними діями, а далі все буде виходити швидко і легко. Намагайтеся надихати інших, підштовхуйте їх до дій", – рекомендувала астрологиня.

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