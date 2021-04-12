Молодик 12 квітня загрожує імпульсивністю і ревнощами: астрологиня дала прогноз
Молодик настало рано вранці 12 квітня. Однак його вплив буде відчуватися і за кілька днів.
Це відмінний час, щоб відстоювати права і свободу. Він подарує рішучість. Про це на своїй сторінці в Facebook написала астрологиня Наталя Анісімова.
"Ми стали занадто імпульсивні. Спочатку робимо, потім думаємо. Краще, звичайно, навпаки, але ви і без мене в курсі. Ми взагалі зараз не чуємо інших. Звідси вже пішли проблеми в стосунках. Ревнощі, підозрілість, бажання підпорядкувати партнера. Ось такі ігри приготували нам планети, щоб ми не занудьгували. Ловіть, грайтеся! Молодик накидає нам ситуацій подолання. Де конфлікт, що нагноївся і накопичив гнів – там прорве. Конфлікт можна вирішити за допомогою третіх авторитетних осіб. Пора шукати", – зазначила вона.
За словами Анісімової, можливі переживання на тему фінансів. Але лише через бездумні витрати.
"Давайте будемо раціональними розумничка. Хто чекав стусана і боявся діяти - стусан планети приготували. Підставляйте зад і приємного вам швидкісного польоту. Пам'ятайте, ми зараз безстрашні. Ось так пройде для нас черговий місячний місяць. А поки набираємося сил і знижуємо активність", – зазначила вона.
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