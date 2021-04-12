Молодик 12 квітня: час показати себе та бути корисними людям

Молодик 12 квітня – вдалий день реалізації людей, які володіють високою самооцінкою, впевнені й цілеспрямовані.

Енергетика цього дня дуже потужна, така, що дає. Але лідерські риси можуть вийти з-під контролю і схилити до прояву тиранічних рис. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла психологиня-нумерологиня Лариса Браницька.

Згідно з нумерологією, дата 12.04.2021 в сумі дає число 12, що дає число 3 (1+2). Ця цифра відповідає за особистість і партнерство. Це число триєдності і наполегливості. Таким способом дії, які будуть повторюватися три і більше разів, дадуть результат. А оскільки ця дата збіглася з молодиком, то це відмінний час для початку чогось нового. Особливо буде таланити впевненим і цілеспрямованим людям із високою самооцінкою. 12 квітня – день реалізації людей, які мають ці риси.

"Також у цей день потрібно себе показати з різних сторін і приділити цьому достатньо уваги. Якщо проявити щось творче й артистичне, то це надалі принесе стабільність", – пояснила нумерологиня.

Стихія Овна, в знаку якого мине молодик, це вогонь. Він може як дати тепло і стати корисним, так і обернутися пожежею.

"Тому важливо використовувати риси позитивні, не перестаратися в своїх лідерських прагненнях. У нових справах важливо враховувати також і думки партнерів, багатогранність, думку більшості людей, щоб не перегнути палицю", – зазначила Браницька.

12 квітня, наприклад, можна почати справу з надання послуг, які допоможуть людям, принесуть користь багатьом і розраховані на довгий термін.

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