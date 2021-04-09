Молодий місяць 12 квітня розкриє потенціал Овнів і Левів

Рано-вранці 12 квітня відбудеться молодик у Овні. Він обіцяє пробудження лідерських рис у багатьох із нас, але загрожує конфліктними ситуаціями.

Яким цей день буде для різних знаків зодіаку, в своєму гороскопі на сторінці у Facebook повідомила астрологиня Марина Скаді.

Для Овна цей молодик буде дуже важливим, пробудить повністю весь потенціал. Зовнішні обставини сприятливі, головне на цьому підйомі використати всі можливості й не втратити сприятливий шанс змінити своє життя на краще.

Напруга Тельця плавно перейде в спокій, з'являться впевненість і задоволення. У день молодика 12 квітня може з'явитися тривога, але з 15 квітня ви почуватиметеся комфортно, зможете розслабитися, стабілізувати фінансові справи.

У Близнюків настане час плідної співпраці, торговельних справ, матеріалізації, прояснення багатьох тривалих питань.Загалом вони будуть задоволені собою і розвитком подій навколо.

Для Рака контакти і спільні справи із сусідами, братами й сестрами будуть результативними. Сприятливі ситуації дадуть шанс почати проєкти, пройти навчання або отримати необхідну інформацію, вирішити майнові питання.

Леви відчують вибух життєвої енергії. Не варто нічого відкладати на потім, використовуйте потенціал молодика 12 квітня максимально – зосередьтеся на собі, своїх потребах і бажаннях, це дозволить знайти міцний фундамент на найближчий місячний місяць.

Представники знаку Діви часто опиняються у двозначних ситуаціях, що підштовхує їх до перетворень. Вони виявлять слабкі місця, все відкоригують, а це дасть можливість зміцнитися на досягнутому результаті й отримати можливості для розвитку.

Терези молодий місяць 12 квітня напевно запам'ятають надовго. Складна ситуація вибору принесе хвилювання, багато чого перевернеться з ніг на голову, може бути нерозуміння, обнулення, особливо у сфері особистих і ділових взаємин.

У Скорпіонів зміниться розпорядок дня, з'являться нові зобов'язання. Їхнє повсякденне життя не можна назвати спокійним у дні молодика. Можуть змінитися обов'язки на роботі, відносини з начальством або підлеглими.

Стрільці відчують багато позитивних емоцій, яскраві події допоможуть набути впевненості, побачити перспективи на майбутнє. Дні молодика з 11 по 14 квітня ідеально підійдуть для ділової активності, вирішення важливих справ.

У Козерогів закінчиться складний період, молодик 12 квітня дасть ковток свіжого повітря, принесе натхнення, самовизначення. Якщо ви давно виношуєте якісь плани – вже в найближчі дні сформуються сприятливі умови для їх реалізації.

Водолії відчують впевненість у собі і своїх діях, але для найкращого використання інтенсивних енергій цього молодика необхідний спокій. Відпочиньте, наберіться сил. Через кілька днів буде потрібна максимальна активність, увага і зосередженість.

Риби відчують зниження творчої активності. Найкраще ще до молодика зменшити інтенсивність зовнішньої діяльності. З 15 квітня зовнішні умови стануть сприятливими як для вирішення своїх особистих справ, так і соціальних питань.

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