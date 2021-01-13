Молодий командир ЗСУ відмовився від мрії бути вчителем через війну. Фото Героя

У зоні бойових дій на Донбасі несе службу молодий командир вогневого опорного пункту на псевдо Сенсей, який пожертвував заради захисту України кар'єрою педагога.

Історією Героя поділилися на сторінці пресслужби штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. У дописі розповіли, що до війни Володимир вчився на вчителя початкових класів. Саме з освітою та вихованням маленьких українців він і планував пов'язати своє життя. Однак із початком російської агресії хлопець зрозумів, що не може бути осторонь, а тому зважився на суттєву зміну фаху й покинув школу, де встиг пропрацювати зовсім трішки.

"Складно було спокійно вчителювати в таких умовах. Ще й мама важко сприйняла моє рішення, казала, що робота у школі не менш важлива, ніж війна. Але моє рішення було свідомим і чітким. І вплинути на нього ніхто б не зміг", – розповів захисник.

Зрештою у 2020 році Володимир закінчив Львівську національну академію Сухопутних військ і відразу опинився на передовій. До речі, своє псевдо Сенсей (учитель. – Ред.) він отримав від побратимів, які дізналися про його попередню професію.

Хлопець згадує, що перед випуском із військового вишу навмисне вибирав бойову бригаду Збройних сил України, яка дислокується неподалік лінії фронту та найчастіше заїжджає з ротацією на передову. Нині його підрозділ тримає оборону на донецькому напрямку.

"Зі своїм вибором я не прогадав. Пощастило як із колективом, так і з управлінською ланкою. Усі готові підказати, допомогти. І хоч на хобі, гру на гітарі та читання Ремарка часу майже не залишається – саме тут і зараз я відчуваю себе на сто відсотків на своєму місці!" – каже Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL: