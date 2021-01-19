Молитва на Водохреще: як і що можна просити в Бога

Хрещення Господнє є одним із найбільших свят у православ'ї. Центральний його символ – вода – як вважається, набуває чудодійних властивостей у цей час.

На Водохреще віряни звертаються до Бога за допомогою особливих молитов, які можуть містити різні прохання. Як молитися у свято, розповідає OBOZREVATEL.

Молитва на Водохреще перед купанням в ополонці

Цю молитву читають перед традиційним купанням у Йордані – освяченій ополонці, прорубаній до свята Хрещення.

Молитва на Водохреще

Молитва на Водохреще про виконання бажання

Цю сильну молитву читають Ісусу Христу.

Молитва на Хрещення про виконання бажання

Молитва на Водохреще про здоров'я

Молитву про здоров'я прийнято читати напередодні Водохреща, 18 січня.

Молитва на Хрещення Господнє про здоров'я

Молитва на прийняття святої води і проскури

Цю молитву читають перед прийняттям просфори та водохресної води, яка здатна зцілювати від душевних і тілесних недуг.

Молитва на прийняття святої води і проскури

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається Хрещення Господнє та що не можна робити у свято. Також було опубліковано привітання з Водохрещем: смс, вірші, прозу, картинки, листівки та відео.