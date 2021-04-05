Квітень продовжує жартувати.

Компанія у нього весела - циклони, атмосферні фронти, похолодання й снігопади.

Із цих прогностичних карт видно, що завтра, у вівторок, значна частина Європи належатиме холодній погоді, а в багатьох країнах йтиме сніг та мокрий сніг.

Що в нас?

6-го квітня холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується +3+8 градусів, місцями 0+3 градуси. В Карпатах до 3-8 градусів морозу.

Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною (див. карту 1) - тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, завтра на Сході, Півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9+13 градусів.

Вітер накочуватиметься некомфортними поривами, на Заході та Півночі з північного заходу, на решті території України ще залишиться південних напрямків.

6-го квітня в західних областях України передбачається мокрий сніг (карта 2), у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях - періодично невеликий дощ.

На решті території України - без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.

У Києві у вівторок ще побуде тепліша погода, протягом дня передбачається +10+13 градусів. Збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу із цієї хмарності, проте нічого серйозно.

На Благовіщення холодна повітряна маса просунеться далі, водночас з південного заходу в Україну стрибоне циклон.

Тому через цю сумнівну дружбу арктичного холоду та середземноморської вологи дощі переходитимуть у мокрий сніг, переважно на Заході та Півночі України.

Лівобережжя належатиме теплішій погоді, тому там очікуються переважно дощі.

Спеціально для Тамара Горіха Зерня

! На Глухівщині мокрий сніг та налипання мокрого снігу ймовірне у ніч на 8-ме квітня, вночі у четвер.

Погода в Україні загалом передбачається 7-8 квітня складною, тому вже, за можливості, підготуйте і себе, і свої квіти, і свої автомобілі.

У кінці тижня, ближче до вихідних, температура почне підвищуватися, сонечка побільшає.

А поки що сподіваємося на свій імунітет, силу весни, совість таксистів, підтримку рідних людей, друзів та котів.

Все буде добре)