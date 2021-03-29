Мінкульт – про "привласнення" Росією Шевченка: класичні імперські звички кремлівців

Софія Закревська Суспільство 23:59, 29.03.2021 Оновлено: 00:04, 30.03.2021

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відреагували на скандал через те, що Тараса Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". У відомстві це назвали інформаційною провокацією та черговою спробою РФ привласнити собі досягнення інших націй.

Про це у своєму Telegram-каналі написав глава міністерства Олександр Ткаченко. Він нагадав, що російське держагентство "Росспівробітництво", яке так титрувало Шевченка, ще 2016 року визнали в Європейському парламенті пропагандистським.

"Заяви "Россотрудничества" про "російсько-українського поета Шевченка" – не більше ніж дрібна інформаційна провокація. До того ж, це черговий приклад спроби привласнення заслуг українців та інших національностей. Класичні імперські звички кремлівців", – заявив міністр.

Ткаченко додав, що розраховує на те, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) якнайшвидше розгляне питання щодо існування філії російської організації на території нашої держави.

Скриншот.
Олександр Ткаченко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське держагентство "Росспівробітництво" і його філія в Україні "Російський центр науки і культури в Києві" організували конкурс, в якому Тараса Шевченка назвали "російсько-українським поетом". На це відреагували в МЗС та РНБО.

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