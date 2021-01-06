Меткомбінати передали до лікарень Маріуполя понад 200 тисяч кубометрів кисню

За 2020 рік меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест передав у медустанови Маріуполя понад 200 тисяч кубометрів кисню.

Зокрема, минулого року міські лікарні отримали 206 тисяч кубометрів кисню на суму майже 11,5 млн грн. Зокрема 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих на коронавірус. За аналогічний період 2019 року лікарням було відвантажено 53 тисячі кубометрів кисню на суму 1,5 млн грн.

Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест регулярно безоплатно постачають кисень у лікарні міста, проте з початку пандемії коронавірусу, поставки довелося збільшити.

Крім того, з початку пандемії COVID-19 Група Метінвест інвестувала 26,5 млн грн в будівництво кисневої інфраструктури, облаштувавши 343 точки подачі кисню до лікарняних ліжок. Завдяки металургам меткомбінатів "Азовсталь" та імені Ілліча в міській лікарні (ГБ) №9 підключили 112 кисневих точок, в ГБ №4 – 131 точку, в лікарні швидкої медичної допомоги – 40 точок і 60 – в ГБ №1.

Також було прокладено понад три тисячі метрів кисневих мереж, змонтована система автоматичної безпеки, побудовано дев'ять рамп для розкачки кисню на 324 балона.

Для обслуговування кисневих постів комбінати направили профільних фахівців у міські лікарні. Вони працюють цілодобово, забезпечуючи безперебійну поставку кисню до хворих COVID-19.

"Група Метінвест завжди підтримує Маріуполь у вирішенні складних питань. Так, і з початком пандемії коронавірусу металурги спільно з фондами Ріната Ахметова і Вадима Новинського першими прийшли на допомогу міській системі охорони здоров'я, поставивши в лікарні 15 апаратів ШВЛ, більше 20 тисяч експрес-тестів, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб в комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів. Зі свого боку, меткомбінат імені Ілліча безоплатно забезпечує лікарні киснем в повному обсязі", – зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.