Медики змушені прати одноразові захисні костюми: асфальт зараз важливіший?

Оксана Місюра
Оксана Місюра
Суспільство / Думки
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1,4 т.
Медики змушені прати одноразові захисні костюми: асфальт зараз важливіший?

Первые в Европе по заболеваемости, 37301 смерть, а медики стирают одноразовые комбезы. СТИРАЮТ ОДНОРАЗОВУЮ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. Еще раз, ДЕСЯТЬ РАЗ в среднем стирают одноразовый защитный комбинезон....

Медики змушені прати одноразові захисні костюми: асфальт зараз важливіший?
Медики змушені прати одноразові захисні костюми: асфальт зараз важливіший?

Заболевших медиков 81709 чел, за последние сутки заболело еще 119 чел только врачей

Медики змушені прати одноразові захисні костюми: асфальт зараз важливіший?

Действительно, с чего бы это? Надо наверное тщательное стирать одноразовые защитные комбинезоны.....

Для справки: защитные свойства тканей и швов одноразовых комбинезовнов теряют свои свойства при стирке.

А при этом так сегодня выглядят цеха ВенетоМед / VenetoMed, и не потому, что нет потребности, а потому, что нет финансирования на защитную одежду. Фото из двух больниц в двух разных концах страны...

Медики змушені прати одноразові захисні костюми: асфальт зараз важливіший?

Асфальт сейчас конечно намного важнее, чем жизни медиков и пациентов. "Большая стройка" дожевывает человеческие жизни, а одноразовые комбезы медики вынуждены стирать. Финансирования едва хватает на кислород и антибиотики, остальное по остаточному принципу, у меня только один вопрос, а если завтра некому будет подключить кислород, ИВЛ или прописать лечение?

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Джерело:Facebook Оксани Місюри

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