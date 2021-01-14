Марс у Тельці може загострити конфлікти: тарологиня розповіла, як вплине на знаки зодіаку

Із 7 січня до 4 березня Марс переходить у знак Тельця – це один із найбільш напружених періодів цього року. Незважаючи на те, що Телець додає м'якості та заземлення войовничому Марсу, всім представникам влади, військовим, правоохоронним органам може бути непереливки.

Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, у цей період можна очікувати загострення конфліктів та можуть вийти на новий рівень протести, аж до повалення режимів. Як зазначила експертка, усе сприятиме створенню умов для змін, і для когось вони можуть стати досить несподіваними та болючими.

Найбільш небезпечні періоди очікуються 19-25 січня, 31 січня – 2 лютого, 10 лютого і 19-20 лютого, коли Марс перебуватиме у протистоянні з різними планетами, і це підвищує ризик не лише громадянських конфліктів, але й різних нещасних випадків, інцидентів на виробництві, створення аварійних та різних конфліктних ситуацій буквально на рівному місці.

Як наголосила Соломка, у ці періоди краще не сподіватися на стабільність та не варто створювати нові починання та проєкти. Варто пережити цю зиму, завершуючи старі справи, а з новими – почекати до березня.

Як Марс у Тельці вплине на представників різних знаків зодіаку

Овен

Оскільки ви за природою своєю і так досить войовничі та звиклі до конфліктів, для вас цей період може пройти непоміченим. Навпаки, додасться більше сили та завзяття на виконання поставлених завдань.

Телець

Може здаватися, що світ навколо перетворився на щось незрозуміле і вороже. І від цього відчуття у вас ледве не колючки виростуть, як у їжака. Тож не завадить додати трохи більше оптимізму.

Близнюки

Варто відкласти всі юридичні справи та різноманітні з'ясування стосунків, як із людьми, так і з організаціями. Також не варто укладати важливі угоди. А в цілому для вас мало що зміниться.

Рак

Спілкування з людьми може бути дещо ускладненим, бо ви не розумієте їх, а вони – вас, усе й усі дратують. Марс навіть може спровокувати вас на конфлікти, тому краще обмежити контакти.

Лев

Покращення для вас уже настало, тільки потрібно не відсиджуватись, очікуючи на ліпші часи, а більше працювати й активніше діяти, втім, усе ж зважаючи на підказки інтуїції та певні застороги.

Діва

Цей час для вас буде багатим на різні новини, відкриття та осяяння. Перед вами можуть відкритися певні таємниці, зокрема й чужі. Втім, не всі би їх хотіли знати, тому краще ними не ділитися і більше мовчати.

Терези

Варто поберегтися в усіх сенсах і чітко дотримуватись законів, традицій, правил моралі та дорожнього руху, бо для вас цей період може бути і конфліктним, і небезпечним.

Скорпіон

Загальна ситуація покращується, розпочинається новий продуктивний період, коли вам захочеться проявити себе у роботі і заробити чимало грошей. А ще з'являються нові бажання, плани та сили все це здійснити.

Стрілець

Додається більше енергії, раптом захочеться займатися спортом, записатися на якісь заняття, взагалі перебувати серед людей і постійно щось робити, хоч і без важливої цілі, але головне, щоб якийсь рух був.

Козеріг

Вдається більше зосередитись на роботі і менше реагувати на різні зовнішні подразники. Втім, варто не забувати і про родину, бо сім’я теж захоче вас більше бачити і продуктивніше спілкуватися.

Водолій

Треба більше відпочивати і взагалі проводити час більш розслаблено, не перенапружуватись ні на роботі, ні вдома, хоч і здаватиметься, що ви нині можете перенести гори і викопати море.

Риби

Сприятливий час очистити голову від зайвого і пошукати щось нове – вподобання, ідеї, напрями для самовираження. Рішення зараз можна ухвалювати дуже легко і просто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що із 17 до 21 січня на Україну разом із морозами насуваються магнітні бурі. Сильних збурень вони не принесуть, але для чутливих людей можуть виявитися доволі хворобливими. Особливо на них варто звернути увагу Овнам, Левам та Стрільцям.