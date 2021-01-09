Марина Порошенко закликала владу повернути належне фінансування культурних проектів

Суттєве недофінансування культурних проектів не дозволяє Україні рухатися вперед. У цьому переконана голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутат "Європейської Солідарності" Марина Порошенко.

В авторській програмі Юлії Литвиненко "Люди великого міста" на телеканалі Kyiv.Live. Порошенко розповіла, що за період її керівництва Українським культурним фондом українськими митцям вдалося реалізувати близько 700 проектів. Наразі фінансування сфери культури суттєво скорочене – зауважила Марина Порошенко.

"Безумовно, проект Українського культурного фонду – це моя особиста гордість. Три роки тому він був створений за найкращими європейськими зразками. І працює за сучасними принципами прозорості, незаангажованості, підтримки культури і мистецтва в Україні. Він дійсно надихнув нашу творчу спільноту на те, що вона можливо вперше відчула, що Україні потрібен культурний мистецький продукт, що держава дійсно дбає про нашу творчу еліту", – згадала Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що за її керівництва Фондом були профінансовані понад 700 проектів.

"Українці змогли побачити, що з’явилося культурне життя в Україні. По всіх регіонах – ці проекти відбувалися в різних містах України", – нагадала Порошенко.

"Станом на кінець бюджетного 2020 року, на жаль, реалізується два бюджетних проекти. Це безпосередньо основна програма з підтримки культурних і мистецьких проектів, яка на сьогоднішній день недофінансована майже на 40%. Друга програма – це інституційна підтримка в культурній галузі. І вона недофінансована на 60%", – зауважила Марина Порошенко.

"Я дуже сподіваюся, що такий підхід щодо підтримки культури, культурної спадщини буде переглянутий. Кожна країна повинна підтримувати свою культуру. Це те, що нас ідентифікує. Це те, що дає нам підстави пишатися нашою країною, нашими культурними, творчими надбаннями. Без цього нам не можна рухатися вперед, формувати національну гордість за нашу державу", – переконана Марина Порошенко.

Вона також нагадала, що масштабні культурні ідеї реалізовані завдяки меценатству Фонду Порошенка і компанії Рошен.

"Ми і раніше реалізовували власноруч багато проектів по всій країні. Тобто вони мали всеукраїнський масштаб. Я думаю, що всі українці їх знають. Це і світло-музичний фонтан Рошен, і Черкаський зоопарк, і Театр на Подолі. Цієї осені ми вже презентували новий проект – це нова концертна зала, концерт-хол Рошен, який буде будуватися за всіма сучасними вимогами – і світовими, і європейськими", – розповіла Марина Порошенко.

"Ми разом з корпорацією Рошен ставимо перед собою амбітні плани побудувати його за п’ять років. У 2025 році його відкрити. Наші музиканти, якими ми так пишаємося, дуже фахові, талановиті, але вони не мають майданчиків, де реалізовувати свій талант всередині країни. Коли з’явиться такий майданчик у нас у Києві, ми зможемо запрошувати і своїх музикантів, і світових зірок класичної музики. Щоб вони приїжджали і змогли показати на сучасному обладнанні, в сучасних залах своє мистецтво", – підсумувала Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатка Київради від "Європейської Солідарності", голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко передала різдвяні "свято-бокси" вихованцям столичних інклюзивно-ресурсних центрів.