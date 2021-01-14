Масові відвідування гірськолижних курортів під час пандемії – показник того, як в Україні реально йдуть справи із свідомістю громадян. Тоді як низка держав не вводить найжорсткіші заходи карантину з тієї причини, що громадяни самі активно підтримують самоізоляцію, у нас закон не писаний навіть для тих, хто його ухвалює і пише. Інстаграм і Фейсбук забиті фотографіями з чергою машин на в'їзді в Буковель, ніхто до пуття не дотримується дистанції, багато хто не носить масок зовсім. Хоча курорти офіційно й дозволені, але говорити про дотримання норм там зовсім не доводиться.

Українські політики, які приїхали відпочивати в Буковель у розпал локдауну, коли сфера малого бізнесу реально обмежена в можливостях заробити на життя – окремий факт, ще раз доводить відсутність у нашому політикумі розуміння необхідності такої речі, як солідарність.

Я собі мало уявляю, щоб, наприклад, канцлерка Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Еммануель Макрон посилили умови ведення бізнесу, а самі в цей час поїхали б кататися на лижах або виїхали б до моря. Заголовки західних медіа в цьому разі були б просто розгромними.

Інше питання полягає в тому, що українське суспільство не здатне до самообмеження у власних інтересах навіть в умовах запровадження обов'язкових законів. А це, на жаль, означає, що для досягнення потрібної безпеки й охорони здоров'я заходи будуть і далі посилюватися, адже брак самообмеження і робить це необхідним кроком із боку держави.

Це проблеми і політичної культури, і відповідальності українців. Я не здивуюся, якщо люди, котрі відвідували курорти під час пандемії, будуть пізніше писати в соціальних мережах про несвідомих співгромадян. І це одна з головних проблем сучасної України: ми хочемо бути в безпеці, але хочемо, щоб норми, які потрібні для її встановлення, обходили конкретно нас стороною. І в цій логіці безвідповідальності побудувати нормальну державу дедалі важче.