Людей, народжених в ці дні, чекають серйозні зміни в 2021 році

Протягом цього року п'ять планет особливо вплинуть на деяких людей. Аж до кардинальних змін.

Які саме зміни чекають, в своєму Instagram написала астрологиня Наталя Анісімова.

"В 2021 році вас чекають зміни по описаним сценаріям. Ще будуть свої нюанси у кожного. Одні і ті ж планети у всіх нас додатково відповідають за різні сфери життя. Важливо зараз зрозуміти, що обставини прийшли не просто так, а для нашого зростання . Потрібно пройти ситуації, щоб придбати нові якості. Обставини – одне, а доля твориться тим, як ми в них чинимо і що робимо. Так ми створюємо своє майбутнє. і тут уже все залежить від нас ", – підкреслила вона.

Юпітер – вам знадобляться нові знання, додаткове навчання, підвищення кваліфікації. Варто розширювати свої амбіції, налаштуватися на боротьбу за зростання і вплив. І берегти печінку.

Сатурн – зміни торкнуться кар'єри, професії. Буде відчуття, що втрачена стабільність, закінчиться те, що тривало роками і стало звичним. Ви поміняєте орієнтири в житті і в роботі. Є ризик травм. Бережіть суглоби, кістки, спину і зуби.

Уран – рік за три. Швидкість подій буде саме така стрімка. Готуйтеся зустрічати зміни, починати нове, переставати робити, як звикли. Захочеться стати вільними і незалежними. Бережіть нервову систему.

Нептун – будуть розсипатися ілюзії. Духовна криза, який зажадає більш глибоких пізнань себе. Важливо усвідомити свої духовні і кармічні завдання. Ймовірно залучення в справи роду. Бережіть психіку і імунітет.

Плутон – прийшов час трансформації. Здасться, що над вами збираються хмаринки. Очікувано тиск обставин, які включать необхідність долати непрості ситуації. Вам в нагороду дадуть багато сил і бажання боротися. Зараз можуть виникнути проблеми з боргами або кредитами. Є можливість домогтися влади і стати супергероями.

1960 вересень-жовтень – Сатурн

1961 вересень-жовтень – Юпітер

1961серпень-вересень, листопад-грудень – Сатурн

1961 квітень – Уран

1962 квітень, серпень, грудень – Юпітер

1962 квітень-травень, липень – початок серпня, грудень – Сатурн

1963 червень-липень – Юпітер

1963 квітень-червень – Сатурн

1963 травень-початок липня, жовтень-листопад – Уран

1964 липень-вересень – Уран

1967 квітень, вересень-грудень – Нептун

1967 вересень-жовтень – Юпітер

1968 жовтень-грудень – Нептун

1969 квітень-вересень – Нептун

1969 квітень, серпень, грудень – Юпітер

1970 квітень-травень, серпень, грудень – Юпітер

1971 травень, липень – Юпітер

1972 червень – Юпітер

1973 – Уран

1974 вересень-листопад – Плутон

1977 серпень-листопад – Сатурн

1978 квітень-липень – Сатурн

1978 жовтень-грудень – Уран

1979 – Нептун

1980 квітень, вересень-грудень – Нептун

1980 жовтень – Юпітер

1981 квітень, серпень, грудень – Юпітер

1981 квітень, серпень – Нептун

1982 травень-липень – Юпітер

1982 серпень-грудень – Плутон

1983 квітень-липень, грудень – Плутон

+1984 липень-серпень, грудень – Сатурн

1986 листопад-грудень – Нептун

1987 вересень-листопад – Сатурн

1987 червень-липень – Нептун

1988 липень-серпень, грудень – Сатурн

1988 Квітень – Уран

1989 квітень-липень – Сатурн

1989 травень-червень, жовтень-грудень – Уран

1990 липень-вересень – Уран

1993 вересень-листопад – Юпітер

1994 квітень, серпень-вересень, листопад-грудень – Юпітер, Плутон

1995 квітень-травень, серпень, грудень – Юпітер

1995 липень-грудень – Плутон

1996 травень, липень – Юпітер

1996 квітень-червень – Плутон

1 997 серпень-листопад – Сатурн

1998 квітень, червень-липень, грудень – Сатурн

1998 травень-червень, листопад-грудень – Уран

1999 – Уран

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