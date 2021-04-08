Людей, народжених в ці дні, чекають серйозні зміни в 2021 році
Протягом цього року п'ять планет особливо вплинуть на деяких людей. Аж до кардинальних змін.
Які саме зміни чекають, в своєму Instagram написала астрологиня Наталя Анісімова.
"В 2021 році вас чекають зміни по описаним сценаріям. Ще будуть свої нюанси у кожного. Одні і ті ж планети у всіх нас додатково відповідають за різні сфери життя. Важливо зараз зрозуміти, що обставини прийшли не просто так, а для нашого зростання . Потрібно пройти ситуації, щоб придбати нові якості. Обставини – одне, а доля твориться тим, як ми в них чинимо і що робимо. Так ми створюємо своє майбутнє. і тут уже все залежить від нас ", – підкреслила вона.
Юпітер – вам знадобляться нові знання, додаткове навчання, підвищення кваліфікації. Варто розширювати свої амбіції, налаштуватися на боротьбу за зростання і вплив. І берегти печінку.
Сатурн – зміни торкнуться кар'єри, професії. Буде відчуття, що втрачена стабільність, закінчиться те, що тривало роками і стало звичним. Ви поміняєте орієнтири в житті і в роботі. Є ризик травм. Бережіть суглоби, кістки, спину і зуби.
Уран – рік за три. Швидкість подій буде саме така стрімка. Готуйтеся зустрічати зміни, починати нове, переставати робити, як звикли. Захочеться стати вільними і незалежними. Бережіть нервову систему.
Нептун – будуть розсипатися ілюзії. Духовна криза, який зажадає більш глибоких пізнань себе. Важливо усвідомити свої духовні і кармічні завдання. Ймовірно залучення в справи роду. Бережіть психіку і імунітет.
Плутон – прийшов час трансформації. Здасться, що над вами збираються хмаринки. Очікувано тиск обставин, які включать необхідність долати непрості ситуації. Вам в нагороду дадуть багато сил і бажання боротися. Зараз можуть виникнути проблеми з боргами або кредитами. Є можливість домогтися влади і стати супергероями.
1960 вересень-жовтень – Сатурн
1961 вересень-жовтень – Юпітер
1961серпень-вересень, листопад-грудень – Сатурн
1961 квітень – Уран
1962 квітень, серпень, грудень – Юпітер
1962 квітень-травень, липень – початок серпня, грудень – Сатурн
1963 червень-липень – Юпітер
1963 квітень-червень – Сатурн
1963 травень-початок липня, жовтень-листопад – Уран
1964 липень-вересень – Уран
1967 квітень, вересень-грудень – Нептун
1967 вересень-жовтень – Юпітер
1968 жовтень-грудень – Нептун
1969 квітень-вересень – Нептун
1969 квітень, серпень, грудень – Юпітер
1970 квітень-травень, серпень, грудень – Юпітер
1971 травень, липень – Юпітер
1972 червень – Юпітер
1973 – Уран
1974 вересень-листопад – Плутон
1977 серпень-листопад – Сатурн
1978 квітень-липень – Сатурн
1978 жовтень-грудень – Уран
1979 – Нептун
1980 квітень, вересень-грудень – Нептун
1980 жовтень – Юпітер
1981 квітень, серпень, грудень – Юпітер
1981 квітень, серпень – Нептун
1982 травень-липень – Юпітер
1982 серпень-грудень – Плутон
1983 квітень-липень, грудень – Плутон
+1984 липень-серпень, грудень – Сатурн
1986 листопад-грудень – Нептун
1987 вересень-листопад – Сатурн
1987 червень-липень – Нептун
1988 липень-серпень, грудень – Сатурн
1988 Квітень – Уран
1989 квітень-липень – Сатурн
1989 травень-червень, жовтень-грудень – Уран
1990 липень-вересень – Уран
1993 вересень-листопад – Юпітер
1994 квітень, серпень-вересень, листопад-грудень – Юпітер, Плутон
1995 квітень-травень, серпень, грудень – Юпітер
1995 липень-грудень – Плутон
1996 травень, липень – Юпітер
1996 квітень-червень – Плутон
1 997 серпень-листопад – Сатурн
1998 квітень, червень-липень, грудень – Сатурн
1998 травень-червень, листопад-грудень – Уран
1999 – Уран
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Астрологиня Юлія Погорельченко назвала найкращі дні квітня для догляду за обличчям і тілом.
Ясновидець і астролог Хаял Алекперов назвав знаки зодіака, яким у квітні крупно пощастить.
Ведична астрологиня, рунологиня і тарологиня Ірина Гальська перерахувала невдалі дні квітня.