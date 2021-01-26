Любовний гороскоп на лютий: хто знайде другу половинку
У лютому 2021 року багато знаків перебуватимуть у пошуку другої половинки: Риби всерйоз займуться створенням сім'ї, Тельці можуть почати відносини з людьми з минулого, а Раки можуть знайти любов серед колег.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала любовний прогноз за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на лютий.
Овен
Дуже романтичний місяць намічається, і не тільки через День закоханих та все, що з ним пов'язане, просто саме зараз у вас якраз створюються нові відносини і ви плануєте побачення і інші приємні спільні заходи.
Телець
Спогади про минулі почуття можуть розбудити їх і ви почнете всі відносини спочатку. Хтось із минулого нагадає про себе, і ви немов поринете в ці емоції знову. А все тому, що в повітрі вже пахне весною і коханням.
Близнюки
Не дуже ви зараз схильні до сентиментів і плотських задоволень, оскільки зайняті іншими першочерговими проблемами і завданнями, а всі ці емоції залишаєте на більш спокійний час, коли будете більш розслаблені.
Рак
Любов прийде звідки не чекали і ви подивитеся на своїх колег зовсім іншими очима, захопленими і закоханими. Або це на вас так подивляться, а ви вже будете прихильно приймати знаки уваги.
Лев
У вас буде з кого вибирати. Зустрічі і знайомства, які на вас чекають в лютому, запам'ятаються не тільки величезною кількістю контактів, а й якістю, оскільки дехто таки буде відповідати вашим вимогам і сподіванням.
Діва
Ви настільки рівно і спокійно будуєте своє особисте життя, що по вашим відносинам можна писати підручник. Всі емоції – виправдані, все почуття – глибокі, а подарунки – доречні, ви підтримуєте партнерів і отримуєте таку саму підтримку натомість.
Терези
Можете собі дозволити дещо попустувати і додати трохи надмірностей і перцю в відносини, пограти, навіть посваритися трохи, щоб не запліснявіти. Загалом, лютий для вас - місяць експериментів в любові.
Скорпіон
Все буде настільки нудно і передбачувано, що ви вже можете наперед знати кожне слово або вираз обличчя свого партнера. але додавати щось нове або змінювати шило на мило вам поки немає потреби – стосунки більш-менш влаштовують.
Стрілець
Сімейне життя приносить задоволення і спокій. А більшого вам зараз і не потрібно, оскільки вам потрібно поруч рідне і надійне плече, а не джерело тривог і непередбачуваних вчинків.
Козеріг
Пристрасті кипітимуть і вируватимуть. Вас тягне на подвиги, настільки захочеться бурхливих емоцій, що ви спеціально їх провокуватимете, викликатимете ревнощі або будете влаштовувати сцени ревнощів, щоб потім так само бурхливо миритися.
Водолій
На особистому фронті – спокій і стабільність. Ви насолоджуєтеся усіма перевагами міцних відносин та щасливого сімейного життя, дозволяєте собі все, що хочете, підтримуєте коханих і отримуєте любов і увагу.
Риби
Схоже, що деякі з вас всерйоз переймаються питанням створення сім'ї або стабільних відносин і роблять все необхідне в цьому напрямку – знаходять кандидатури, зустрічаються, спілкуються і обирають гідних.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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