Ляшко заявив, що мережа АТБ дотримується усіх правил протиепідемічної безпеки

Мережа магазинів АТБ в своїй діяльності дотримується всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який повідомив офіційні результати перевірки Держпродспоживслужби, передає "Інтерфакс".

"За підсумками перевірки було з'ясовано, що внутрішнього розпорядження, яке б дозволяло відвідувачам перебувати в торгових приміщеннях мережі без засобів індивідуального захисту, не існує", – заявив Ляшко.

Раніше він повідомив, що отримана інформація про обслуговування покупців мережі АТБ без масок, посилаючись на існування якогось внутрішнього розпорядження.

У своїй офіційній заяві з цього приводу мережа повідомила, що оприлюднена Віктором Ляшко інформація "не відповідає дійсності і не має під собою жодних фактичних підстав".

Корпорація АТБ, якій належить національна мережа магазинів з торгівлі продуктами харчування і товарами повсякденного попиту, в своєму офіційному коментарі підкреслила, що строго дотримується вимог чинного законодавства та сумлінно виконує всі норми і постанови, які регламентують діяльність в умовах епідемічної ситуації.

Як відомо, з самого початку епідемії коронавірусу корпорація "АТБ" і мережа її магазинів впровадила і дотримується безпрецедентних заходів по створенню безпечних умов для покупців і співробітників.

Зокрема, магазини мережі одними з перших були забезпечені безкоштовними засобами дезінфекції рук для покупців, а для співробітників своїх магазинів мережу спеціально закуповує засоби індивідуального захисту і однією з перших обладнала торгові місця захисними скляними бар'єрами для протидії передачі вірусу.

У пік епідемії в мережі магазинів АТБ були введені спеціальні години роботи для літніх людей, щоб знизити для них ризик зараження Covid-19, оскільки люди похилого віку виявилися однією з груп ризику.

Щоб мінімізувати необхідність відвідування магазинів людьми похилого віку мережа АТБ безкоштовно розповсюдила серед понад 55 тисяч самотніх людей похилого віку продуктові набори загальною вартістю 100 млн грн, а також реалізувала систему дистанційного замовлення покупок з їх доставкою за вказаними адресами.