Ляшко запевнив, що в Україні можуть робити до 4 млн щеплень на місяць

Олексій Тітофф Суспільство 15:20, 30.03.2021 Оновлено: 15:47, 30.03.2021

В Україні можуть робити до чотирьох мільйонів щеплень від коронавірусу (COVID-19) на місяць за наявності препарату.

Про це в ефірі українського ТБ заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він вказав, що таку кількість щеплень можуть зробити мобільні бригади медиків.

"Спокійно мобільними бригадами і в кабінетах щеплень ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць", – запевнив Ляшко.

Однак він додав, що такі темпи вакцинації залежатимуть від поставок вакцин в Україні.

"Якщо у квітні будуть поставки, в травні ми спокійно будемо робити 3 млн щеплень на місяць", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 29 березня, щеплення від коронавірусу отримали 14 432 особи. З них одна людина була вакцинована другою дозою. Водночас у Польщі вакцинацію завершили вже близько двох мільйонів жителів.

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