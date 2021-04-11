Ляшко: пандемія COVID-19 закінчиться, якщо всі люди не будуть знімати маски три тижні

Якби все населення світу три тижні постійно ходило в захисних масках, це б дозволило подолати епідемію COVID-19.

Про це з посиланням на Центр з контролю та профілактики захворювання у США (CDC) заявив заступник міністра охорони здоров’я України і головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової. Він також вкотре нагадав про важливість дотримуватися протиепідемічних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є дослідження CDC. Вони сказали, якщо б всі люди впродовж трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію", – сказав Ляшко.

Заступник голови МОЗ наголосив на важливості миття рук та уникнення скупчення людей. Також він зазначив, що варто, при нагоді, зробити щеплення, і не тільки проти COVID-19.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні відмовляються носити маски пасажири поїздів. У поліції розповідають, що вони опускають їх на підборіддя або взагалі ходять без них. Крім того, люди починають лаятися та кричати на прохання вдягнути маску.

Вчені визначили, що респіраторні маски N95 найкраще захищають від коронавірусу. Вони проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від хвороби.