Ляшко пояснив уведення локдауну в Україні з 8 січня

Тенденція захворюваності на COVID-19 в Україні в грудні показує зниження кількості інфікованих на відміну від країн Європи, тому жорсткий карантин доцільніше вводити в січні.

Про це розповів в інтерв'ю "Фактам" головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він уточнив: якщо у Великобританії статистика захворюваності зросла до 42 тисяч випадків на добу, то в Україні вона зменшилася до 5-7 тисяч.

За словами медика, з такими показниками країна входить у новорічні свята. А ось збільшення захворюваності прогнозують на кінець січня – середину лютого. У цей час традиційно розпочнеться сезон грипу та ГРВІ.

"Вважаємо, що цей локдаун допоможе зменшити на 80 відсотків кількість випадків зараження COVID-19. Тому хочемо збити їх до мінімуму, щоб передбачуване збільшення не перевищило можливостей і потужностей системи охорони здоров'я", – резюмував Ляшко.

Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні триватимуть із 8 до 24 січня 2021 року.

Заборона роботи в цей період поширюватиметься на:

заклади громадського харчування (дозволено продавати їжу на винос та адресно доставляти її);

магазини непродовольчих товарів;

кінотеатри, театри, фітнес-клуби, басейни;

торгово-розважальні центри;

проведення всіх розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;

усі навчальні заклади, за винятком дитсадочків.

Карантин зимових канікул

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що суворий карантин із 8 до 24 січня в Україні не скасовуватимуть через прогнозоване збільшення кількості хворих на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят. Окрім того, ще один виклик, який постане перед медичною системою, – це сезонне зростання захворювань на грип.