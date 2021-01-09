Ляшко пояснив, чому сім'ї лікарів, померлих від COVID-19, не отримували доплати

Карина Бондаренко Суспільство 00:25, 10.01.2021

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що сім'ї лікарів, померлих від коронавірусної інфекції, не отримували виплати через бюрократичні бар'єри.

За його словами в ефірі "Еспресо.TV", вони пов'язані з розслідуванням випадків смерті. А саме з доказом того, що медичний працівник заразився саме на робочому місці.

"Тому на початку цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову, в якому спростив порядок розслідування випадків інфікування коронавірусною хворобою, які привели до летального результату. Цей порядок поширюється на лікарні, які надають допомогу хворим коронавірусною хворобою, на працівників екстреної медичної допомоги та на працівників первинної ланки – на сімейних лікарів", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, коли чекати піку захворюваності на COVID-19 в країні і чому влада відкладала локдаун.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Усі жителі Китаю отримають вакцину від коронавірусу безкоштовно – влада

Тодуров: влада просто заробляє гроші в Україні, вони тут не відпочивають і не лікуються

На Донбасі окупанти відкрили гранатометний вогонь по ЗСУ. Карта ударів

Карантин потужно вдарив по шоу-бізнесу України, багато хто пішов у кур'єри і таксисти. Як "виживають" зірки

Зеленський звик бути улюбленцем