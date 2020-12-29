Львівщина, Прикарпаття і Буковина отримали кисневі концентратори від Фонду Порошенка

Волонтери доставили в лікарні Львівської області, Прикарпаття та Буковини кисневі концентратори для хворих на коронавірус від Фонду Порошенка.

Як розповіли у пресслужбі партії "Європейська солідарність", зокрема, кисневий апарат передали в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню. Ще сім таких концентраторів поїдуть у лікарні області.

"Апарати штучної вентиляції – це вже апарати, які потрібні для вкрай важких хворих та реанімаційних відділень. Але ми бачимо на практиці й на досвіді, що переважно в лікарню потрапляють пацієнти з середньою формою важкості. Звичайно, якщо наявні концентратори у відділенні, то в кожного конкретного пацієнта у разі потреби є можливість подихати, тобто отримати кисневу терапію", – пояснила заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Наталія Дьоміна.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Якщо не покращиться і не зміниться вектор дії влади, то можемо сміливо називати це геноцидом. Особливо при тому, що виділені кошти спостерігаємо, а наслідки від виділених на коронавірус коштів – ні. Тому знову доводиться своїми машинами возити, їздити з допомогою", – зазначила громадська активістка, учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій.

eurosolidarity.org

До Чернівців і Чернівецької області волонтери "Європейської солідарності" доставлять чотири кисневих концентратори – їх отримають опорні лікарні, які борються з COVID-19 і найбільше потребують такої медичної апаратури.

"Коли дивишся на цей невеличкий прилад – розумієш, що він дуже схожий на бронежилет, тому що в 2014 році всім світом збирали гроші не бронежилети і шоломи для наших бійців, і цей бронежилет давав шанс жити. Так і зараз кисневий концентратор дає людині, яка не дай боже, попала на ковідне ліжко, шанс дихати і відповідно шанс жити", – сказав волонтер, ветеран війни на Донбасі Олексій Петров.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

До Львова Благодійний Фонд Порошенка та активісти "Європейської cолідарності" доставили вісім кисневих концентраторів – їх отримають лікарні Перемишляни, Жидачева та Старого Самбора.

"Ще навесні ми мали локдаун, ми мали карантин, але чомусь держава не підготувалася до цієї ситуації. Оскільки процес закупівлі і забезпечення лікарень триває дуже довго, незважаючи на надзвичайну ситуацію, то мусимо підключатися", – зауважила керівниця Львівського осередку "Справи громад" Уляна Дідич.

eurosolidarity.org

"Дякую, що Фонд Петра Порошенка і "Справа громад" відгукуються на нашу ініціативу. Сьогодні потрібна також така допомога і лікарням районного напрямку, тому що є сьогодні багато лікарень, які обслуговують мешканців районних територій і шість таких концентраторів поїдуть у райони, віддалені від міста Львів", – наголосила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

eurosolidarity.org

Загалом у лікарні Фонд Порошенка з волонтерами днями відправили 50 кисневих концентраторів. Зокрема, одну партію передали у лікарні та військовий шпиталь у прифронтовій зоні на Донеччині. Ще 20 концентраторів кисню очікують отримати і передати в медзаклади у найближчий час.

eurosolidarity.org

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень. Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.

Зараз Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на коронавірус.