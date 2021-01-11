Лікарі порадили, як працювати з дому під час пандемії COVID-19

Лікарі з Центру громадського здоров'я України дали поради, які допоможуть пристосуватися до "нової реальності" пандемії коронавірусу – роботи з дому.

Зокрема, фахівці порекомендували дотримуватися розпорядку дня – прокидатися й засинати в один і той самий час, а також починати й завершувати працювати у звичайному робочому графіку, йдеться на сторінці ЦГЗ у Facebook.

"15-хвилинна зарядка, заняття з йоги або інші фізичні вправи вранці перед початком роботи можуть допомогти почуватися бадьоріше і краще концентруватися. Створіть нові ранкові ритуали на зміну звичній каві в офісі з колегами. Робіть обідню перерву, за можливості їжте в іншій кімнаті, це допоможе дотримуватися режиму й розбити день", – порадили медики.

Оскільки все спілкування на карантині переходить у чати й відеодзвінки, часто важко сконцентруватися через велику кількість повідомлень. Тому лікарі рекомендують вимикати звук на телефоні, щоб концентрувати увагу на робочих завданнях.

"Регулярно робіть фізичні вправи, щоби зменшити час сидіння: навіть коротка розминка, як-от ходіння або зарядка протягом 3-4 хвилин допоможе вам зняти м'язове напруження, поліпшити кровообіг і роботу мускулатури", – зазначили фахівці.

Експерти також порадили дотримуватися балансу між роботою й особистим життям, наприклад створювати окремі входи на ноутбуці для роботи й особистого. Пропонується також додати інші налаштування, заставки на екран, щоб "вимикати" робочий режим у кінці дня.

"Після закінчення робочого дня виходьте на прогулянку – це може нагадувати стан "повернення з роботи" і допомогти перемкнутися", – додали в ЦГЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України оновило й розширило список країн "червоної" і "зеленої" зон епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.