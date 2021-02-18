Найкращі друзі за знаком зодіаку: як поводиться кожен

"Не май сто рублів, а май сто друзів", – говорить народна мудрість. Ми можемо несвідомо вибирати соратників і поводитися з ними так чи інакше залежно від знака зодіаку.

Дружити теж потрібно вміти. Як це роблять (чи ні) представники 12 сузір'їв, розповів в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.

Овен

На перший погляд, він закінчений егоїст. Ніколи не слухає і живе собою. Але ніхто, крім цього хлопця, не вплутається в бійку за тебе один проти всіх.

Телець

Вірний і відданий, але абсолютно впертий у своїй думці. В гостях у нього завжди знайдеться, що перекусити, а вже застілля на його дні народження...

Близнюки

У нього стільки друзів, що диву даєшся! Здається, знає всіх навколо. Збирає всі плітки, в курсі всіх новин і поспішає їх повідомити. Звідки тільки енергія?

Рак

Вибірковий у дружбі, але якщо вже подружитеся, то серйозно і надовго. Саме Рак у буквальному сенсі обожнює друзів. Тому і буває вразливий, але швидко відходить.

Лев

Твій яскравий і потужний друг. Поблажливий і усміхнений. Так, злегка самозакоханий, але яке ж яке задоволення вийти з ним у світ!

Діва

Та сама твоя подруга, вигляд якої вивірений до дрібниць. І аксесуари підібрані ідеально. І, мабуть, ця людина здатна продумати до дрібниць абсолютно все.

Терези

То в шинок, то в музей, то вдома, то на світську тусовку. Любить, "щоб красиво" і щоб не нудьгувати. Хочеш божевільних вихідних? Клич Терези!

Скорпіон

Найвірніший друг. Так, слів він не добирає і скаже все, що думає. Але ти не ображайся! Просто ніхто не відкриє всю правду про твоє нове захоплення.

Стрілець

Скажений тусівник і балагур. І як сам запевняє, ніколи не "ввімкне задню" посеред авантюри.

Козеріг

Ще більш вибірковий, ніж Рак, і набагато більш прямолінійний. Мабуть, єдина дружба, в природі якої складно розібратися.

Водолій

Його друзі – його багатство. Для друзів готовий зробити навіть більше, ніж для близьких. Але не ганяйся за ним – він сам приходить, коли треба.

Риби

Самозабутньо б'ються за друга, як риба об лід. Утім, варто течії душі помінятися, можуть витерти об колишнього товариша ноги з усією люттю цунамі.

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