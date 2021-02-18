Найкращі друзі за знаком зодіаку: як поводиться кожен
"Не май сто рублів, а май сто друзів", – говорить народна мудрість. Ми можемо несвідомо вибирати соратників і поводитися з ними так чи інакше залежно від знака зодіаку.
Дружити теж потрібно вміти. Як це роблять (чи ні) представники 12 сузір'їв, розповів в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.
Овен
На перший погляд, він закінчений егоїст. Ніколи не слухає і живе собою. Але ніхто, крім цього хлопця, не вплутається в бійку за тебе один проти всіх.
Телець
Вірний і відданий, але абсолютно впертий у своїй думці. В гостях у нього завжди знайдеться, що перекусити, а вже застілля на його дні народження...
Близнюки
У нього стільки друзів, що диву даєшся! Здається, знає всіх навколо. Збирає всі плітки, в курсі всіх новин і поспішає їх повідомити. Звідки тільки енергія?
Рак
Вибірковий у дружбі, але якщо вже подружитеся, то серйозно і надовго. Саме Рак у буквальному сенсі обожнює друзів. Тому і буває вразливий, але швидко відходить.
Лев
Твій яскравий і потужний друг. Поблажливий і усміхнений. Так, злегка самозакоханий, але яке ж яке задоволення вийти з ним у світ!
Діва
Та сама твоя подруга, вигляд якої вивірений до дрібниць. І аксесуари підібрані ідеально. І, мабуть, ця людина здатна продумати до дрібниць абсолютно все.
Терези
То в шинок, то в музей, то вдома, то на світську тусовку. Любить, "щоб красиво" і щоб не нудьгувати. Хочеш божевільних вихідних? Клич Терези!
Скорпіон
Найвірніший друг. Так, слів він не добирає і скаже все, що думає. Але ти не ображайся! Просто ніхто не відкриє всю правду про твоє нове захоплення.
Стрілець
Скажений тусівник і балагур. І як сам запевняє, ніколи не "ввімкне задню" посеред авантюри.
Козеріг
Ще більш вибірковий, ніж Рак, і набагато більш прямолінійний. Мабуть, єдина дружба, в природі якої складно розібратися.
Водолій
Його друзі – його багатство. Для друзів готовий зробити навіть більше, ніж для близьких. Але не ганяйся за ним – він сам приходить, коли треба.
Риби
Самозабутньо б'ються за друга, як риба об лід. Утім, варто течії душі помінятися, можуть витерти об колишнього товариша ноги з усією люттю цунамі.
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