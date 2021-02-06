П'ять несприятливих дат в лютому: коли краще відмовитися від поїздок і важливих покупок

Місячні дні на санскриті звуться "титхи". Всього їх 30 в кожному місяці, і шість з них вважаються несприятливими. У лютому подібних періодів буде ще п'ять.

Такі дні в ведичній астрології іменуються "ріктха титхи", що означає "убогий" або "порожні руки". У лютому 2021 року несприятливі дні теж будуть. Під час них не варто планувати початок поїздок, важливих покупок, зустрічей, укладення договорів і так далі. Про це на своїй сторінці в Facebook попередила ведичний астролог, рунолог, таролог і езотерик Ірина Гальская.

З 7:37 5 лютого по 5:43 6 лютого

З 23:35 9 лютого за 22:05 11 лютого

З 23:29 14 лютого за 1:07 16 лютого

З 11:02 20 лютого по 13:12 21 лютого

З 14:49 25 лютого по 13:20 26 лютого

При цьому з 5 по 6 лютого Місяць буде в Скорпіоні, тому, в тому числі, за день до і після цього періоду можливі фізична слабкість, нервозність.

27 лютого (а також день до і після) – повний місяць, емоційно нестабільний період.

Як повідомляв OBOZREVATEL: