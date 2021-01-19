Настав час втілити мрії: астрологиня попередила про важливий період

Протягом 19 січня – 18 лютого Сонце буде в знаку Водолія, під керуванням Урана. Це означає, що в цей відрізок часу головними мотивами буде прагнення до рівності, незалежності, звільнення від пут, відходу від впливу чужої думки.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла українська астрологиня Марина Скаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). "Основний принцип знака Водолія – подолати всі перешкоди і внести в навколишній світ щось нове. Девіз: "Я вільний!", "Усі вільні", – зазначила вона.

Скаді порадила бути обережнішим у реалізації своїх незвичайних і нестандартних планів, проєктів. Але водночас не потрібно покладатися виключно на щось старе. Головне – з особливою ретельністю підходити до будь-якого питання.

"У період активних енергій Водолія в один момент можна зробити радикальні зміни в житті. У період руху Сонця за знаком Водолія кожен здатний пробудити в собі генія", – зауважила експертка.

Люди, які звикли ґрунтовно продумувати свої дії, в період із 19 січня до 18 лютого отримають можливість повністю оновити своє життя й досягти дуже високого рівня. Але щоб це сталося, доведеться докласти максимум зусиль і прагнень пізнавати щось нове.

За словами астрологині, Водолій – знак повітряної стихії, він допомагає людям реалізовувати їхні мрії. Тим часом Сатурн і напружений аспект з Ураном дає глобальну політичну нестабільність.

"У цей період об'єднує спільний інтерес, важлива ментальна енергія, а не психічна. Спроби чинити тиск на інших людей перетворюються в протест з їхнього боку, революції, опір, боротьбу за незалежність і рівність", – зазначила Скаді.

До того ж рух Сонця за Водолієм – це час налагодження дружніх зв'язків і спільних підприємств у групі однодумців.

У багатьох може виникнути інтерес до наук, особливо технічних, таких як авіаційна й космічна техніка, електроніка, кібернетика. А також – до астрології.

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