На коронавірус в Україні захворіло понад 200 дітей за добу

Карина Бондаренко Суспільство 08:11, 6.01.2021 Оновлено: 08:23, 6.01.2021

Станом на ранок середи, 6 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 090 496 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 911 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 203 дитини і 406 медпрацівників.

Від COVID-19 у країні померло вже 19 357 осіб (+228 за добу), а 761 898 пацієнтів (+14 490 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 931 випадок;

  • Вінницька область – 158 випадків;

  • Волинська область – 135 випадків;

  • Дніпропетровська область – 225 випадків;

  • Донецька область – 259 випадків;

  • Житомирська область – 88 випадків;

  • Закарпатська область – 76 випадків;

  • Запорізька область – 622 випадки;

  • Івано-Франківська область – 120 випадків;

  • Київська область – 596 випадків;

  • Кіровоградська область – 65 випадків;

  • Луганська область – 187 випадків;

  • Львівська область – 324 випадки;

  • Миколаївська область – 120 випадків;

  • Одеська область – 668 випадків;

  • Полтавська область – 309 випадків;

  • Рівненська область – 243 випадки;

  • Сумська область – 115 випадків;

  • Тернопільська область – 161 випадок;

  • Харківська область – 557 випадків;

  • Херсонська область – 117 випадків;

  • Хмельницька область – 316 випадків;

  • Черкаська область – 345 випадків;

  • Чернівецька область – 139 випадків;

  • Чернігівська область – 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні збільшилася кількість "важких" госпіталізованих із коронавірусом пацієнтів, причому їхній вік знизився до 40 років, розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.

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