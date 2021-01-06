На коронавірус в Україні захворіло понад 200 дітей за добу
Станом на ранок середи, 6 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 090 496 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 911 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 203 дитини і 406 медпрацівників.
Від COVID-19 у країні померло вже 19 357 осіб (+228 за добу), а 761 898 пацієнтів (+14 490 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 931 випадок;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 135 випадків;
Дніпропетровська область – 225 випадків;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 622 випадки;
Івано-Франківська область – 120 випадків;
Київська область – 596 випадків;
Кіровоградська область – 65 випадків;
Луганська область – 187 випадків;
Львівська область – 324 випадки;
Миколаївська область – 120 випадків;
Одеська область – 668 випадків;
Полтавська область – 309 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 115 випадків;
Тернопільська область – 161 випадок;
Харківська область – 557 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 316 випадків;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 139 випадків;
Чернігівська область – 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні збільшилася кількість "важких" госпіталізованих із коронавірусом пацієнтів, причому їхній вік знизився до 40 років, розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.