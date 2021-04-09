На коронавірус в Україні захворіли понад 19 тисяч за добу, одужали близько 11 тисяч
Станом на ранок п'ятниці, 9 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 823 674 випадки коронавірусної інфекції. З них 19 676 – виявлені за минулу добу, 751 – діти, 552 – медики.
Від COVID-19 в країні померла вже 36 381 людина (+419 за добу), а 1 395 104 пацієнта (+ 11 221 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.
Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925). Госпіталізовано 4936 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 864 випадки;
Вінницька область – 640 випадків;
Волинська область – 448 випадків;
Дніпропетровська область – 1 665 випадків;
Донецька область – 1 146 випадків;
Житомирська область – 647 випадків;
Закарпатська – 236 випадків;
Запорізька область – 823 випадки;
Івано-Франківська область – 231 випадок;
Київська область – 1 265 випадків;
Кіровоградська область – 207 випадків;
Луганська область – 226 випадків;
Львівська область – 1 639 випадків;
Миколаївська область – 372 випадки;
Одеська область – 1 194 випадки;
Полтавська область – 848 випадків;
Рівненська область – 557 випадків;
Сумська область – 820 випадків;
Тернопільська область – 373 випадки;
Харківська область – 1 194 випадки;
Херсонська область – 317 випадків;
Хмельницька область – 1 094 випадки;
Черкаська область – 834 випадки;
Чернівецька область – 377 випадків;
Чернігівська область – 659 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за словами волонтера, в Харкові немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.