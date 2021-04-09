На коронавірус в Україні захворіли понад 19 тисяч за добу, одужали близько 11 тисяч

Карина Бондаренко Суспільство 08:16, 9.04.2021 Оновлено: 08:30, 9.04.2021

Станом на ранок п'ятниці, 9 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 823 674 випадки коронавірусної інфекції. З них 19 676 – виявлені за минулу добу, 751 – діти, 552 – медики.

Від COVID-19 в країні померла вже 36 381 людина (+419 за добу), а 1 395 104 пацієнта (+ 11 221 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925). Госпіталізовано 4936 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 864 випадки;

  • Вінницька область – 640 випадків;

  • Волинська область – 448 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 665 випадків;

  • Донецька область – 1 146 випадків;

  • Житомирська область – 647 випадків;

  • Закарпатська – 236 випадків;

  • Запорізька область – 823 випадки;

  • Івано-Франківська область – 231 випадок;

  • Київська область – 1 265 випадків;

  • Кіровоградська область – 207 випадків;

  • Луганська область – 226 випадків;

  • Львівська область – 1 639 випадків;

  • Миколаївська область – 372 випадки;

  • Одеська область – 1 194 випадки;

  • Полтавська область – 848 випадків;

  • Рівненська область – 557 випадків;

  • Сумська область – 820 випадків;

  • Тернопільська область – 373 випадки;

  • Харківська область – 1 194 випадки;

  • Херсонська область – 317 випадків;

  • Хмельницька область – 1 094 випадки;

  • Черкаська область – 834 випадки;

  • Чернівецька область – 377 випадків;

  • Чернігівська область – 659 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скріншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за словами волонтера, в Харкові немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.

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