На коронавірус в Україні захворіли понад 19 тисяч за добу, одужали близько 11 тисяч

Станом на ранок п'ятниці, 9 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 823 674 випадки коронавірусної інфекції. З них 19 676 – виявлені за минулу добу, 751 – діти, 552 – медики.

Від COVID-19 в країні померла вже 36 381 людина (+419 за добу), а 1 395 104 пацієнта (+ 11 221 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925). Госпіталізовано 4936 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 864 випадки;

Вінницька область – 640 випадків;

Волинська область – 448 випадків;

Дніпропетровська область – 1 665 випадків;

Донецька область – 1 146 випадків;

Житомирська область – 647 випадків;

Закарпатська – 236 випадків;

Запорізька область – 823 випадки;

Івано-Франківська область – 231 випадок;

Київська область – 1 265 випадків;

Кіровоградська область – 207 випадків;

Луганська область – 226 випадків;

Львівська область – 1 639 випадків;

Миколаївська область – 372 випадки;

Одеська область – 1 194 випадки;

Полтавська область – 848 випадків;

Рівненська область – 557 випадків;

Сумська область – 820 випадків;

Тернопільська область – 373 випадки;

Харківська область – 1 194 випадки;

Херсонська область – 317 випадків;

Хмельницька область – 1 094 випадки;

Черкаська область – 834 випадки;

Чернівецька область – 377 випадків;

Чернігівська область – 659 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скріншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за словами волонтера, в Харкові немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.