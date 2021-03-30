На коронавірус в Україні захворіли ще 10 тисяч осіб, із них понад 360 – діти

Карина Бондаренко Суспільство 08:17, 30.03.2021 Оновлено: 08:23, 30.03.2021

Станом на ранок вівторка, 30 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 662 942 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 533 – виявлені за минулу добу, 367 – діти, а 250 – медики.

Від COVID-19 в країні померли вже 32 418 осіб (+286 за добу), а 1 307 076 пацієнтів (+3 576 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 1 422 випадки / 1 740 щеплень;

  • Вінницька область – 426 випадків / 640 щеплень;

  • Волинська область – 232 випадки / 370 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 464 випадки / 1 290 щеплень;

  • Донецька область – 503 випадки / 580 щеплень;

  • Житомирська область – 169 випадків / 700 щеплень;

  • Закарпатська – 187 випадків / 440 щеплень;

  • Запорізька область – 205 випадків / 670 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 297 випадків / 415 щеплень;

  • Київська область – 934 випадки / 550 щеплень;

  • Кіровоградська область – 59 випадків / 420 щеплень;

  • Луганська область – 220 випадків / 330 щеплень;

  • Львівська область – 961 випадок / 728 щеплень;

  • Миколаївська область – 287 випадків / 330 щеплень;

  • Одеська область – 721 випадок / 310 щеплень;

  • Полтавська область – 490 випадків / 840 щеплень;

  • Рівненська область – 335 випадків / 520 щеплень;

  • Сумська область – 215 випадків / 540 щеплень;

  • Тернопільська область – 281 випадок / 440 щеплень;

  • Харківська область – 762 випадки / 380 щеплень;

  • Херсонська область – 69 випадків / 350 щеплень;

  • Хмельницька область – 511 випадків / 430 щеплень;

  • Черкаська область – 280 випадків / 800 щеплень;

  • Чернівецька область – 286 випадків / 380 щеплень;

  • Чернігівська область – 217 випадків / 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скріншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в одній з лікарень Києва жінці з аномальною маточною кровотечою відмовили в допомозі і госпіталізації, оскільки вона хворіла на коронавірус.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Діагноз Путіну як вирок Росії

Підозрюваного в погромах під ОП Сорда звинуватили у брехні про "загиблих" побратимів

Миколенко вперше звернувся до українців після вилучення в матчі з Фінляндією і залишив збірну

НАБУ оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку

Україна почала прощатися із загиблими під Шумами воїнами ЗСУ. Фото та відео