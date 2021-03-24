На коронавірус захворіли понад 14 тисяч українців за добу, померли 342

Станом на ранок середи, 24 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 579 906 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 174 – виявлено за минулу добу. Госпіталізували 5438 пацієнтів.

Від COVID-19 у країні померли вже 30 773 особи (+342 за добу – рекорд із початку 2021 року), а 1 276 272 пацієнти (+7386 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 300 випадків;

Вінницька область – 616 випадків;

Волинська область – 275 випадків;

Дніпропетровська область – 785 випадків;

Донецька область – 635 випадків;

Житомирська область – 453 випадки;

Закарпатська – 637 випадків;

Запорізька область – 603 випадки;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 813 випадків;

Кіровоградська область – 113 випадків;

Луганська область – 152 випадки;

Львівська область – 939 випадків;

Миколаївська область – 380 випадків;

Одеська область – 1 177 випадків;

Полтавська область – 450 випадків;

Рівненська область – 540 випадків;

Сумська область – 494 випадки;

Тернопільська область – 522 випадки;

Харківська область – 809 випадків;

Херсонська область – 128 випадків;

Хмельницька область – 994 випадки;

Черкаська область – 426 випадків;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скриншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна піднялася на восьме місце у світі і четверте місце в Європі за поширенням COVID-19. Водночас світовий рейтинг очолила Бразилія.