На коронавірус захворіли понад 14 тисяч українців за добу, померли 342
Станом на ранок середи, 24 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 579 906 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 174 – виявлено за минулу добу. Госпіталізували 5438 пацієнтів.
Від COVID-19 у країні померли вже 30 773 особи (+342 за добу – рекорд із початку 2021 року), а 1 276 272 пацієнти (+7386 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 300 випадків;
Вінницька область – 616 випадків;
Волинська область – 275 випадків;
Дніпропетровська область – 785 випадків;
Донецька область – 635 випадків;
Житомирська область – 453 випадки;
Закарпатська – 637 випадків;
Запорізька область – 603 випадки;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 813 випадків;
Кіровоградська область – 113 випадків;
Луганська область – 152 випадки;
Львівська область – 939 випадків;
Миколаївська область – 380 випадків;
Одеська область – 1 177 випадків;
Полтавська область – 450 випадків;
Рівненська область – 540 випадків;
Сумська область – 494 випадки;
Тернопільська область – 522 випадки;
Харківська область – 809 випадків;
Херсонська область – 128 випадків;
Хмельницька область – 994 випадки;
Черкаська область – 426 випадків;
Чернівецька область – 484 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна піднялася на восьме місце у світі і четверте місце в Європі за поширенням COVID-19. Водночас світовий рейтинг очолила Бразилія.