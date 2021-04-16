На коронавірус в Україні захворіли понад 17 тисяч за добу, померли 438 заражених

Карина Бондаренко Суспільство 08:07, 16.04.2021 Оновлено: 08:20, 16.04.2021

Станом на ранок п'ятниці, 16 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 921 244 випадки коронавірусної інфекції. З них 17 479 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 39 096 осіб (+438 за добу), а 1 465 820 пацієнтів (+12 054 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна стала лідером за смертністю від COVID-19 у світі. Серед країн Європи – опинилася на другому місці після Польщі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Донбасі пес урятував воїнів ЗСУ, знешкодивши російську міну. Відео

В Англії похвалили Зінченка за гру в чвертьфіналі ЛЧ проти "Боруссії" Д

Китай заявив, що не визнає Крим російським

РФ вирішила закрити Керченську протоку на півроку: Україна закликала посилити тиск на Кремль

Байден ввів санкції проти Росії, вислав 10 дипломатів і оголосив НС