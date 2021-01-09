Королева Великобританії і її чоловік зробили щеплення від коронавірусу

Королева Великобританії 94-річна Єлизавета II і її 99-річний чоловік принц Філіп зробили щеплення від коронавірусу.

Про це 9 січня повідомили в пресслужбі Букінгемського палацу, передає The Guardian. Однак невідомо, яким препаратом вакцинували королівську сім'ю.

"Королева і герцог Единбурзький були щеплені сьогодні вакциною від коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Як себе почуває королева і чоловік після вакцинації, в Букінгемському палаці також не уточнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Британії почалася вакцинація від COVID-19 препаратом AstraZeneca, який може отримати Україна.