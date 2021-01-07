Давайте поймем, в чем проблема - юридическая, в первую очередь. Морально-этическая как бы понятна.

Есть некая фирма, которая купила дозы вакцин, завезла и барыжит ими, выставив тот ценник, который сочла нужным. Есть люди, для которых он приемлем. Да, это не лучшие представители общества, но парадигма "кто достойней" - это немножко фашистская дорожка.

В чем конкретно нарушение, если воспользоваться этой услугой?

В чем разница между привезенным на второй день продаж айфоном, который продается с 200% премией?

- Это не те дозы, которые должно купить государство, барыги никого не обобрали. То, что коммерсы оказались расторопней, чем власть - ну так это характеризует власть.

- "Национальной квоты" на вакцины нет - вакцинация врачей за госсчет и коммерческие вакцины для буратин - это параллельные процессы. То, что власть свою часть провалила, не повод требовать от частного сектора игры в поддавки.

- Препарат не сертифицирован - но он не сертифицирован нигде в мире, и партия, которая зайдет по госимпорту, тоже.

- Ввезен, скорее всего, нелегально - да, прискорбно, но проблемы на Таможне выходят далеко за пределы этого конкретного кейса, возникли они не вчера и кто-кто это ведомство контролит? Уж не Кабмин ли?

- Условия хранения и соблюдение протоколов страна не отслеживает, но уверена, что никто не побежит с претензиями в Госпотребслужбу прости господи какой смешной орган, так что расслабьтесь.

Еще раз повторюсь, что моральный аспект абсолютно понятен и приоритетная вакцинация медработников не дискутируется и должна быть обеспечена государством.

Если оно не способно на это (а оно нет), то надо просто сделать выводы, а не гнобить частный сектор. Капитализм - он именно такой.