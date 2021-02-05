Найщасливіші знаки зодіаку в лютому: на кого зваляться гроші

Венера – планета, що відповідає за взаємини, любов, задоволення і матеріальні блага. На початку лютого вона увійшла в знак Водолія і буде рухатися по ньому до 25 лютого.

Водолій – повітряний знак альтруїстів. А Венера – планета Землі і Повітря, керує знаками Телець і Терези. Таке поєднання дасть легкість у спілкуванні, посприяє захопленням і зустрічам із різнобічними особистостями, якщо до цього прагнути. З'явиться можливість заробити чималі гроші завдяки спільній діяльності, через друзів і однодумців. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла астрологиня Марина Скаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У цей період люди прагнуть звільнитися від різних обмежень, намагаються допомогти одне одному, можна знайти спонсорів, отримати підтримку своїх ідей і проєктів", – зазначила вона.

Венера – планета "малого щастя" в астрології, тому особливо в період з 1 до 25 лютого буде таланити Водоліям, а також тим, у кого в натальній карті в цьому знаку Місяць, планети та інші чутливі елементи особистого гороскопа. У таких щасливчиків почнеться цікавий період, вони стануть помітними для оточення, будуть привертати увагу.

"Період, коли Венера проходить по знаку Водолія – це дуже гарний час для творчих людей. Вони на підйомі, здатні створити оригінальні твори. У цей період з'являється можливість у всіх, особливо у молодих жінок, яскраво проявити свою індивідуальність. Оскільки Венера у Водолії збігається з періодом ретро-руху Меркурія у Водолії, то в лютому вдається відновити дружні стосунки. Хороший період для того, щоб відкоригувати творчі проєкти, внести в них зміни. Участь у громадській діяльності допоможе розширити коло знайомств, особливо за інтересами. Колективні роботи і співпраця розвиваються особливо сприятливо. Ті, хто в пошуках роботи, здебільшого зможуть отримати перспективні ділові пропозиції, можливо, від давнього колеги чи знайомого", – розповіла астрологиня.

До 25 лютого можна несподівано закохатися в людину, яку раніше сприймали тільки як друга. Інтерес може виникнути в процесі інтелектуального спілкування, можлива любов із першого погляду.

Також період до 25 лютого – гарний час для купівлі вживаних речей і техніки, старовинних предметів, антикваріату.

Як повідомляв OBOZREVATEL: