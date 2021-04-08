Два щеплення від COVID-19 потрібно робити однаковими вакцинами: імунологиня пояснила нюанси

Два щеплення від коронавірусу повинні бути зроблені вакциною одного і того самого виробника. Інтервал між уколами може становити три місяці.

Необхідний імунний захист від COVID-19 формується за 2-3 тижні після введення другої дози. Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня Алла Волоха.

"Якщо перша доза введена вакциною AstraZeneca, то і друга доза також має бути введена цією вакциною. Це має бути AstraZeneca, бажано того самого виробника, може бути й вакцина AstraZeneca іншої платформи. Але вакцина має бути практично однаковою за складом. Якщо перша доза буде введена вакциною компанії Sinovac, CoronaVac, то друга доза також має бути введена цією вакциною", – пояснила вона.

За словами медикині, мінімальний інтервал між двома дозами має становити один місяць, максимальний – три місяці.

"Мінімальний інтервал – місяць. Але проведені дослідження показали, що цей інтервал може бути збільшений – і до двох, і до трьох місяців. Якщо друга доза введена через три місяці, її ефективність не менша, ніж та, що введена через місяць, а може бути навіть і дещо більша. Згідно з даними досліджень, які отримали британські вчені, ефективність вакцини близько 82%, якщо друга доза введена через три місяці", – повідомила Волоха.

Вона уточнила: якщо друга доза введена через місяць після першої, її ефективність може бути трохи нижчою, але все одно буде достатньо високою.

Відповідаючи на запитання, як треба вчинити людині, яка отримала перше щеплення, а потім захворіла на коронавірус, медикиня наголосила: "Як тільки людина одужає, відразу може отримати другу дозу".

"Після другої дози має пройти 2-3 тижні, щоб сформувався хороший імунний захист", – пояснила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.