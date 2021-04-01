Несприятливі дні в квітні: дати і що не можна робити
Щомісяця буває кілька не дуже вдалих періодів і залежить це від фаз Місяця. Протягом квітня несприятливих днів буде 13.
У зазначені проміжки часу не варто планувати початок поїздок, важливих покупок і зустрічей, укладати договори і підписувати папери. Про це написала в Facebook ведичний астрологиня, рунологиня і тарологиня Ірина Гальська.
З 1 по 2 квітня Місяць буде в Скорпіоні, тому ще за день до і після цього явища буде відчуватися його вплив. Емоційний період, можлива фізична слабкість, нервозність.
14 квітня відбудеться перехід Сонця зі знака Риби в знак Овна. Це несприятливий день для починань.
27 квітня, а також за день і після, буде повний місяць. Це емоційно нестабільний період.
Несприятливі дня квітня
1 квітня 8:30
5 квітня з 00:29 до 23:49
10 квітня з 01:58
11 квітня весь день
12 квітня до 5:30 (день поминання померлих предків –
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15 квітня з 12:57
16 квітня до 15:36
20 квітня з 22:13
21 квітня до 22:05
25 квітня з 13:43
26 квітня до 10:15
29 квітня з 19:40
30 квітня до 16:40
Місячний календар: остання чверть з 29 березня до 11 квітня, молодик 12 квітня, зростаючий місяць з 12 квітня по 26 квітня, повний місяць 27 квітня, спадаючий місяць з 28 квітня по 11 травня.
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