Несприятливі дні в квітні: дати і що не можна робити

Щомісяця буває кілька не дуже вдалих періодів і залежить це від фаз Місяця. Протягом квітня несприятливих днів буде 13.

У зазначені проміжки часу не варто планувати початок поїздок, важливих покупок і зустрічей, укладати договори і підписувати папери. Про це написала в Facebook ведичний астрологиня, рунологиня і тарологиня Ірина Гальська.

З 1 по 2 квітня Місяць буде в Скорпіоні, тому ще за день до і після цього явища буде відчуватися його вплив. Емоційний період, можлива фізична слабкість, нервозність.

14 квітня відбудеться перехід Сонця зі знака Риби в знак Овна. Це несприятливий день для починань.

27 квітня, а також за день і після, буде повний місяць. Це емоційно нестабільний період.

Несприятливі дня квітня

1 квітня 8:30

5 квітня з 00:29 до 23:49

10 квітня з 01:58

11 квітня весь день

12 квітня до 5:30 (день поминання померлих предків – сприятливі духовні практики і замолювання гріхів роду)

15 квітня з 12:57

16 квітня до 15:36

20 квітня з 22:13

21 квітня до 22:05

25 квітня з 13:43

26 квітня до 10:15

29 квітня з 19:40

30 квітня до 16:40

Місячний календар: остання чверть з 29 березня до 11 квітня, молодик 12 квітня, зростаючий місяць з 12 квітня по 26 квітня, повний місяць 27 квітня, спадаючий місяць з 28 квітня по 11 травня.

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