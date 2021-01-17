Три знаки зодіаку, які отримають багато грошей у 2021-му

Рік Білого металевого Бика, що розпочнеться 11 лютого, для представників більшості знаків східного гороскопу обіцяє бути набагато кращим у плані фінансів, ніж попередній. Але є серед них кілька щасливчиків, до яких ця тварина буде більш схильною і яка потурбується про покращення їхнього фінансового стану.

Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Вона зазначила, що в усіх сферах непогано почуватиметься господар року – Бик. І в особистому житті, і в роботі, і у фінансах йому щаститиме, але це не означає, що він весь час байдикуватиме, ніжачись на травичці, а гроші на нього згори падатимуть.

Насправді, Бику добре, коли він працює і чогось досягає. Ось і цього року, хоч і роботи буде чимало, але її гідно оплачуватимуть, та ще й особисте життя налагоджується.

А от Пацюку, за словами Соломки, можна і відпочити трохи після напруженого 2020 року, і він може собі це дозволити. І йому просто щаститиме у бізнесі та фінансах, які завдяки його старанності та різним сприятливим обставинам розвиватимуться та примножуватимуться. Начебто нічого особливого і робити не потрібно, а Пацюк завжди опиняється у потрібний час і у потрібному місці. У підсумку – засіки повні зерна, а банківські рахунки – грошей.

Справжній грошопад світить Півневі, у якого з'являються чудові можливості значно поповнити свій бюджет, аби тільки вистачило фантазії кудись ці гроші прилаштувати: щоб і на користь пішли, і примножувались. Тим більше, що суми будуть досить значними, тож можна вже подумати і про інвестиції, а не лише про задоволення своїх бажань.

Прибутками може похвалитись і Кабан, проєкти якого здатні стати настільки фінансово вдалими, що він цього року може наважитися і на серйозні придбання як-от купівля нерухомості, і на вирішення інших глобальних майнових питань. Ну і побіжно ще й насолоджуватиметься різними приємними життєвими бонусами, які можна купити за гроші.

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