Три знаки зодіаку, які отримають багато грошей у 2021-му
Рік Білого металевого Бика, що розпочнеться 11 лютого, для представників більшості знаків східного гороскопу обіцяє бути набагато кращим у плані фінансів, ніж попередній. Але є серед них кілька щасливчиків, до яких ця тварина буде більш схильною і яка потурбується про покращення їхнього фінансового стану.
Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Вона зазначила, що в усіх сферах непогано почуватиметься господар року – Бик. І в особистому житті, і в роботі, і у фінансах йому щаститиме, але це не означає, що він весь час байдикуватиме, ніжачись на травичці, а гроші на нього згори падатимуть.
Насправді, Бику добре, коли він працює і чогось досягає. Ось і цього року, хоч і роботи буде чимало, але її гідно оплачуватимуть, та ще й особисте життя налагоджується.
А от Пацюку, за словами Соломки, можна і відпочити трохи після напруженого 2020 року, і він може собі це дозволити. І йому просто щаститиме у бізнесі та фінансах, які завдяки його старанності та різним сприятливим обставинам розвиватимуться та примножуватимуться. Начебто нічого особливого і робити не потрібно, а Пацюк завжди опиняється у потрібний час і у потрібному місці. У підсумку – засіки повні зерна, а банківські рахунки – грошей.
Справжній грошопад світить Півневі, у якого з'являються чудові можливості значно поповнити свій бюджет, аби тільки вистачило фантазії кудись ці гроші прилаштувати: щоб і на користь пішли, і примножувались. Тим більше, що суми будуть досить значними, тож можна вже подумати і про інвестиції, а не лише про задоволення своїх бажань.
Прибутками може похвалитись і Кабан, проєкти якого здатні стати настільки фінансово вдалими, що він цього року може наважитися і на серйозні придбання як-от купівля нерухомості, і на вирішення інших глобальних майнових питань. Ну і побіжно ще й насолоджуватиметься різними приємними життєвими бонусами, які можна купити за гроші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка дала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.
Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.
Ті, хто народився у рік Бика, відповідно до гороскопу Соломки, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах.
Тиграм Металевий Бик принесе спілкування і встановлення нових зв'язків для початку власного бізнесу.
Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.
Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни та виклики.
Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.
Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а в Левів рік має минути за постановкою завдань, плануванням та роботою.
Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року потрібно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.