Китайський гороскоп для Дракона на 2021 рік: починається новий період

Для тих, хто народився у рік Дракона, 2021-й обіцяє бути бурхливим та непередбачуваним, сповненим емоційних сплесків, з якими доведеться якось боротися. На допомогу можуть прийти різні способи втихомирити свій бурхливий характер, зокрема медитативні чи дихальні практики.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Драконів (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) на 2021 рік. За її словами, представників знаку тягнутиме до чогось нового і незвіданого, захочеться пізнати новий світ, осягнути нові горизонти, спробувати все, до чого дотягнуться руки та допитливий розум.

В особистому житті, як зазначила тарологиня, усе має скластися чудово, особливо, якщо ви з вашими партнерами займаєтесь спільною справою чи захоплені одним проєктом. І це може бути питання житла, яке ви можете вирішити раптом побудувати чи відремонтувати.

Зима буде періодом здобування нових знань, тренування вмінь та здобування нового досвіду. Ви не будете спокійно сидіти на місці, а вирушите на пошуки чогось нового. Втім, вам і шукати нічого особливо не доведеться, все найцікавіше саме йтиме вам до рук, відкриватимуться нові можливості.

Весною прагнення знайти нові знання та враження посилиться і може перейти у стадію накопичення майстерності та перших заробітків. Не все, звичайно, вам вдається одразу, але вже з'являються люди, які готові вам платити за вашу експертність.

Тепла пора року приваблюватиме вас не стільки відпочинком, скільки можливістю щось будувати, відремонтувати чи навести лад на підпорядкованій території. І ви залюбки організуєте якісь ремонтні роботи

Восени ви підбиватимете підсумки своїх пошуків та випробувань, і це можуть бути дуже суттєві результати, зокрема й і фінансові. Зацікавитися вами та вашими проєктами можуть люди з-за кордону та різні міжнародні організації.

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